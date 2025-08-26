В регионе была введена чрезвычайная ситуация

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Предварительная сумма ущерба, нанесенного засухой урожаю в Херсонской области в 2025 году, составляет более 600 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Ущерб прогнозный просчитывается на более 600 млн [рублей]. У нас была введена чрезвычайная ситуация регионального значения. Аграриям компенсируем, оформляют документы", - сказал Сальдо.

По словам главы региона, из-за засухи и отсутствия мелиорации аграрии потеряли, в частности, 66 тыс. га зерновых и 218 тыс. га подсолнечника.