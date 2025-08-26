Губернатор Владимир Сальдо рассказал президенту, что Херсонская область получила 15 машин, которые внешне не отличаются от обычных, но обладают всеми необходимыми свойствами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Херсонские медики смогли получить 15 бронированных машин скорой помощи в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Глава государства поинтересовался ходом исполнения этого поручения на встрече в Кремле с губернатором Владимиром Сальдо.

"Я просил и коллег из правительства помочь вам, в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - напомнил Путин.

Сальдо рассказал, что область получила 15 машин, которые внешне не отличаются от обычных, но обладают всеми необходимыми свойствами. "Огромное спасибо, ваше поручение выполнено", - заключил губернатор.