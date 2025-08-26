По словам сенатора и члена генсовета партии Сергея Перминова, уровень поддержки партии высок, хотя и варьируется от региона к региону

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" ожидает, что по итогам выборов осенью 2025 года превзойдет результаты кампании 2020 года, когда партия получила 76,6% мандатов на всех уровнях. Об этом заявил сенатор и член генсовета партии Сергей Перминов в ходе круглого стола Фонда развития гражданского общества (ФОРГО).

"В 2020 году мы получили 76,6% мандатов на всех уровнях. На основе этого был составлен прогноз, которому мы следуем. Он подтверждается социологией: мы измеряем поддержку наших кандидатов как в округах, так и по спискам. Конечно, окончательный результат определят избиратели, но текущие данные показывают, что партия сможет улучшить показатель 2020 года. Это наша рабочая гипотеза", - сказал он.

По словам Перминова, уровень поддержки партии высок, хотя и варьируется от региона к региону. По данным ФОМ на середину августа, которые представил политик, поддержка "Единой России" составляет 42%.

В этом году партия выдвинула 19 кандидатов на посты губернаторов, а также поддержала Олега Николаева на выборах в Чувашии. В 11 региональных заксобраниях "Единую Россию" представят 1 035 кандидатов из более чем 5,1 тыс., в семи регионах списки возглавляют губернаторы-секретари региональных отделений. В административные центры партия выдвинула 1 363 кандидата, всего по стране более 7,1 тыс. "Мы лидеры по числу выдвинутых", - отметил Перминов.

Он также подчеркнул ключевые акценты кампании. Во-первых, по словам политика, существует высокая востребованность избирателей на прямые коммуникации, и стратегии партии учитывают эту потребность. Во-вторых, проекты текущей кампании ориентированы на 2030 год и служат подготовкой к формированию планов партии для участия в выборах Госдумы в следующем году. Для обеспечения легитимности выборов партия планирует задействовать более 90 тыс. наблюдателей на 49 тыс. участков. С 5 сентября заработает сеть партийных ситуационных центров в регионах, которые будут мониторить ход голосования в режиме реального времени.

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. В 20 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах изберут депутатов заксобраний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.