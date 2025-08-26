В рамках реализации поручений министра особое внимание уделили подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов морской пехоты Тихоокеанского флота, медицинских объектов и жилого фонда в Валдае и Молькино

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание, на котором поставил задачи подготовить фонды министерства к зимнему отопительному периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Андрей Белоусов поставил задачи в установленные сроки обеспечить качественную и своевременную подготовку фондов Минобороны РФ к зимнему периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализации поручений министра особое внимание уделили подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов морской пехоты Тихоокеанского флота, медицинских объектов и жилого фонда в Валдае Новгородской области и Молькино Краснодарского края.

"Наша задача сегодня - по каждому округу определить, что еще надо сделать, составить соответствующие графики и добиваться реализации поставленных задач", - отметил Белоусов.

Представители командования военных округов, видов и родов войск доложили министру о готовности фондов к зимнему периоду, завершении ремонтных работ, создании запасов топлива, укомплектованности персоналом, техническими и аварийными бригадами, а также получении паспортов готовности объектов.