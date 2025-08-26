Зампред Совбеза в разговоре с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым отметил "мужество югоосетинского народа", которому удалось отстоять свою свободу и суверенитет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил и поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии Бадру Гунбу и Алана Гаглоева с 17-й годовщиной независимости республик. Об этом сообщили в секретариате Медведева.

"Медведев поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии с 17-й годовщиной признания независимости, выразил надежду на дальнейшее развитие добрососедских, союзнических отношений между нашими странами в целях обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в сообщении.

Зампред Совбеза в разговоре с Гаглоевым отметил "мужество югоосетинского народа", которому удалось отстоять свою свободу и суверенитет.

"Это позволило восстановить историческую справедливость и дать долгожданную возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой", - привели слова Медведева в секретариате.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия оказала поддержку южноосетинским гражданам, и признала независимость республики 26 августа, а также бывшей грузинской автономии - Абхазии. Указы были подписаны Медведевым, бывшим в то время президентом РФ.