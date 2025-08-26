В частности, приводится недавнее заявление министра спорта Италии Андреа Абоди по поводу целесообразности предложения исключить израильских атлетов из международных спортивных соревнований с целью оказания давления на правительство Израиля

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии указало на политику двойных стандартов в действиях и заявлениях спортивных властей страны. Комментарий, размещенный на официальных аккаунтах диппредставительства в социальных сетях, связан с отношением к участию в спортивных мероприятиях Израиля и РФ.

В частности, приводится недавнее заявление министра спорта Италии Андреа Абоди по поводу целесообразности предложения исключить израильских атлетов из международных спортивных соревнований с целью оказания давления на правительство Израиля (в связи с ситуацией в Секторе Газа). Итальянский чиновник ответил, что такое решение было бы шагом назад в отношении главной функции спорта, который должен объединять, а не разделять.

"К сожалению, итальянский министр, как говорят в России, "начал за здравие, а закончил за упокой". Абоди опроверг сам себя, продолжив фразой о том, что исключение России из международных спортивных соревнований, напротив, является оправданным, т. к. ее действия носят гораздо более "жестокий" характер. Типичный для представителей западного истеблишмента пример двойных стандартов!" - говорится в комментарии.

"Было бы интересно знать, какой критерий применяют в Италии при определении степени "жестокости" того или иного конфликта. Хотелось бы также спросить о том, как в Италии оценивают официальные данные, согласно которым со времен начала киевским режимом т. н. "антитеррористической операции", а по сути - войны против собственного русскоязычного населения Донбасса, с 2014 по 2022 гг. от его действий погибли 14 тыс. мирных жителей Украины, более 500 детей убиты или искалечены. Никто на Западе палец о палец не ударил, чтобы заставить киевский режим прекратить это кровопролитие. Не говоря уже об исключении украинских спортсменов из международных спортивных соревнований. Наоборот, вдруг начали давить изо всех сил на Россию, которая как раз встала на защиту мирного населения Донбасса с тем, чтобы прекратить кровопролитие и войну", - напомнили в посольстве.

В феврале 2026 года Италии доверили принимать XXV Зимние Олимпийские игры. "Было бы очень здорово, если бы итальянские власти четко следовали основным принципам Олимпийского движения и воздерживались бы от озвучивания устами своих спортивных чиновников, ответственных за подготовку к Олимпиаде, заявлений, искажающих смысл и значение той работы, которая им поручена", - заключили в посольстве.