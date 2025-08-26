По словам председателя правления ФОГРО, исход борьбы за право называться главной оппозиционной силой определят ситуативные избиратели

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Борьба за право называться главной оппозиционной силой по итогам единого дня голосования (ЕДГ) осенью 2025 года развернется между КПРФ и ЛДПР. По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФОГРО) Константина Костина, исход борьбы во многом определят ситуативные избиратели - те, кто еще не определился и рассматривает обе партии.

По словам эксперта, особое внимание в ЕДГ 2025 уделяется муниципальным и парламентским выборам, результаты которых будут использоваться для прогнозов перед выборами в Госдуму. Одна из главных интриг - борьба КПРФ и ЛДПР за право называться главной оппозиционной партией страны.

"Если следить за их рейтингами за последние полгода, разница между ними находится на уровне статистической погрешности. Это позволяет сделать вывод, что базовый электорат сопоставим. Судьба второго места будет во многом решаться за счет привлечения ситуативного избирателя - тех, кто пока не определился и допускает голосование за КПРФ или ЛДПР", - заявил Костин в ходе круглого стола ФОГРО.

Главный ресурс КПРФ, по мнению Костина, - разветвленная инфраструктура: первичные отделения и укорененные фракции в законодательных собраниях субъектов и на муниципальном уровне, а также партийный актив. Для ЛДПР - в первую очередь информационная работа: социальные сети, традиционные СМИ, работа с инфоповодами, резонансные темы и использование генеративного ИИ для усиления имиджа лидера. "Все это может сработать на консолидацию вокруг ЛДПР дополнительных избирателей. Возможен переток голосов из других групп, так как ЛДПР рассматривается как партия второго электорального уровня поддержки разных партий", - добавил он.

Также важным моментом остается темп изменения общественно-политической повестки в стране. По мнению Костина, партии будут постепенно перестраивать свои программы под новые запросы избирателей - экономику, социальную поддержку, образование, отдых и другие аспекты жизни. Эти изменения не дают мгновенного эффекта, но со временем влияют на настроение людей и могут сказаться на исходе ЕДГ 2025 и будущих выборов в Госдуму.

Кроме того, эксперт отметил интригу, связанную с четвертым местом. По его мнению , партия "Новые люди" может опередить "Справедливую Россию - За правду", которая будет сосредоточена на сохранении парламентского статус-кво. Успех "Новых людей" зависит от предложенной программы и подходящих кандидатов.

"Единая Россия"

Лидером, по словам Костина, является "Единая Россия". Он отметил активную работу единороссов над своей инфраструктурой, взаимодействием со сторонниками и перепрошивкой партийных проектов, что дает возможности для мобилизации собственного электората и привлечения ситуативных голосов, особенно в единый день голосования и на федеральных выборах.