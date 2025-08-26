По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества, выгоду получат партии, которые сумеют гибко отреагировать на изменения общественно-политической повестки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию украинского кризиса окажут влияние на предстоящую думскую кампанию и настроения избирателей. По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) Константина Костина, выгоду получат партии, которые сумеют гибко отреагировать на изменения общественно-политической повестки.

"Совершенно понятно, что переговоры по урегулированию [кризиса на Украине] накладываются на кампанию по выборам в Госдуму. Все причастные понимают, что фактически предвыборный период еще не вышел на финишную прямую, но она уже осязаемо видна. То есть эти процессы будут идти параллельно", - сказал Костин в ходе круглого стола ФОРГО.

По его словам, переговорный процесс может занять разное время, заранее предсказать его эффект для избирателей сложно. "Возможны всплески надежд и ожиданий, а также разочарований - высокая волатильность общественных оценок абсолютно не исключена. Но совершенно точно, что это будет сказываться на повестке выборов", - отметил эксперт.

Костин подчеркнул, что партии должны быть готовы к разным сценариям. "Кто заранее заложит многовариантность в стратегии и подготовит кампанию к возможному развороту повестки, тот и станет главным выгодополучателем", - сказал он.

При этом, добавил политолог, многое зависит от наличия инфраструктуры, способной быстро реагировать на изменения. Такая база, по его словам, есть у "Единой России", которая за последний год после назначения Владимира Якушева секретарем генсовета, помимо развития партийной инфраструктуры, активно перенастраивала партпроекты, проводила ревизию и перепрошивку существующих инструментов.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года.