Любые гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России, отметил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису. Об этом заявил исполняющий обязанность постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Пока же мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры украинскому кризису", - подчеркнул он, выступая перед журналистами.

Дипломат также отметил, что любые гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России, потому что "безопасность России находится под угрозой". Кроме того, добавил Полянский, безопасность Европы также находится под угрозой.