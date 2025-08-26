Постпредство РФ: СБ ООН должен обладать всеми данными по делу о "Северных потоках"

Соответствующие предложения РФ по-прежнему на столе, отметил исполняющий обязанность постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН может для сохранения конфиденциальности обсуждать дело о подрыве "Северных потоков" в закрытом режиме, однако орган должен обладать всей полнотой информации по данной теме. Об этом заявил исполняющий обязанность постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Если необходимо сохранить конфиденциальность, такую дискуссию можно провести и за закрытыми дверями. Главное, чтобы у Совета была вся полнота сведений, и он мог принимать на их основе решения. Соответствующие предложения Российской Федерации и наших единомышленников по-прежнему на столе. Призываем всех коллег их поддержать, чтобы Совет Безопасности мог исполнить свою ключевую задачу по поддержанию международного мира и безопасности", - сказал он на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза по делу о "Северных потоках".