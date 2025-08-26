Россия хочет продлить действие резолюции СБ ООН по ядерной программе Ирана

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва и Пекин стремятся предоставить пространство для поиска дипломатического решения

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Россия стремится продлить действие резолюции 2231 Совета Безопасности (СБ) ООН, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, для поиска дипломатического решения данного вопроса. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Речь идет о продлении резолюции 2231. Россия и Китай в качестве ответственных участников СВПД хотели бы предоставить немного пространства для дипломатии и возможностям по поиску дипломатического решения в данном вопросе, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы полагаем, что международное сообщество должно сделать выбор в пользу мира, а не войны, об этом наш проект [резолюции]. Его вторая версия распространяется среди членов Совета Безопасности прямо сейчас".

Документ, с текстом которого ознакомился ТАСС, предусматривает продление срока действия резолюции 2231 на шесть месяцев, до 18 апреля 2026 года.

В 2015 г. Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 г. из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 г. Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Переговоры о восстановлении ядерной сделки, проходившие в Вене в 2021-2022 гг., завершились безрезультатно.

США и страны "евротройки" договорились считать конец августа 2025 года крайним сроком заключения ядерной сделки. Если переговоры не принесут результатов, "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Ирана. Тегеран пригрозил выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций. Западные страны смогут задействовать этот механизм уже 18 октября.