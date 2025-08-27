Организация не заставляет выбирать чью-либо сторону и не навязывает мнения, отметил Игорь Моргулов

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создает благоприятные возможности для развития благодаря эффективной модели взаимодействия на площадке объединения. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

"В контексте тектонических сдвигов и глубоких изменений в глобальной геополитической системе ШОС предлагает эффективную модель сотрудничества между государствами, стремящимися к стабильности, процветанию и гармоничному совместному развитию", - подчеркнул российский дипломат в интервью газете China Daily.

Моргулов напомнил, что ШОС - это не военный альянс, ее деятельность не направлена против третьих стран. Он отметил, что организация не заставляет выбирать чью-либо сторону и не навязывает мнения.

Как уточнил посол, привлекательность ШОС, особенно для государств глобального Юга, заключается в принципах равенства, консенсуса, взаимного доверия, баланса интересов, взаимной выгоды, уважения культурного разнообразия, в намерении избегать недружественных действий по отношению друг к другу. Он подтвердил готовность России работать с Китаем над укреплением многогранного потенциала и глобального авторитета ШОС, обратив внимание на беспрецедентный уровень отношений двух стран - пример конструктивного сотрудничества между ведущими державами.

"Россия стремится к дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества с КНР во всех областях", - подчеркнул Моргулов. По его словам, укрепление механизмов безопасности ШОС еще больше повысит ее способность противостоять возникающим угрозам, а углубление практического взаимодействия в области торговли, в финансовой и инвестиционной сферах будет способствовать улучшению качества жизни населения государств - членов объединения.

Повестка саммита

Посол также отметил, что на саммите в Тяньцзине планируется принять более 20 документов и решений, в том числе Стратегию развития ШОС до 2035 года и декларацию, в которой будут изложены цели сотрудничества организации как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Он сообщил, что на утверждение будет представлен ряд инициатив, касающихся поддержки многосторонней торговой системы, противодействия экстремистской идеологии, укрепления сотрудничества в таких областях, как транспорт, энергетика, цифровизация, зеленое развитие, искусственный интеллект и научные инновации.

Посол добавил, что в заявлении ШОС, которое посвящено 80-летию победы в Мировой антифашистской войне и 80-й годовщине основания ООН и планируется огласить на форуме, будет подчеркнут исторический вклад стран - участниц организации в построение более справедливого и демократичного международного порядка.

Саммит организации пройдет в городе Тяньцзинь (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств - членов объединения и руководители 10 международных организаций.