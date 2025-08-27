Генеральный секретарь Ассамблеи народов мира назвал это устойчивой тенденцией

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Миллионы европейцев выражают желание переехать в Россию на постоянное место жительства, и это уже можно считать устойчивой тенденцией. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

"Яркий пример - русскоязычные немцы, которые выехали из СССР. По некоторым оценкам, до 2,5 млн человек хотели бы вернуться в Российскую Федерацию вместе со своими семьями, передать свои знания и развивать здесь бизнес", - отметил он.

По словам Бельянинова, речь идет не только о соотечественниках. "В Россию переезжают граждане Запада, которые разделяют традиционные ценности. Я привел в пример немцев, но это касается и граждан других стран Европы, которые также рассматривают возможность переезда, хотя их интерес пока не так массово выражен", - пояснил он.

Говоря о причинах, побуждающих европейцев к переезду, генсек Ассамблеи народов мира выделил два фактора. "Первый - экономический: резкое падение уровня жизни в ряде европейских стран, в частности в Германии. Второй - ценностный: нежелание воспитывать детей в условиях, где, по их мнению, стираются традиционные устои. В этом смысле Россия воспринимается как оплот традиционных ценностей", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, сегодня в мире все чаще звучит неформальный лозунг "Русские всех стран, объединяйтесь!". "И речь идет не только об этнических русских, но и о носителях русской культуры и языка в широком смысле, которых, по некоторым оценкам, насчитывается до 300 млн человек. Их объединение - это, скорее, культурно-цивилизационный, а не территориальный проект", - уточнил Бельянинов.

В то же время он отметил, что готовность России к приему переселенцев пока оставляет желать лучшего. "Для реализации этого потенциала необходим комплексный пакет законов и неуклонное исполнение преференциальных мер для людей, которые хотят и могут переехать в Россию. Тенденция к выезду из Европы уже четко обозначена, и нам важно создать для этих людей привлекательные и работающие условия", - добавил он.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером первой Всемирной общественной ассамблеи, которая пройдет в Москве 20-21 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00.