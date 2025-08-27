Они хотят лидерства в ЕС, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Лидеры прибалтийских стран своими заявлениями о готовности отправки военных контингентов на Украину пытаются добиться лидерства среди стран ЕС. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее лидеры Прибалтики заявили о готовности отправки своих войск на Украину в рамках "коалиции желающих".

"Сегодня и Литва, и Эстония, и Латвия понимают то, что в рамках всего мирового сообщества, в том числе и Евросоюза, их карликовые государства не играют никакой политической и военной мощи. Но они имеют право голоса. Так же, как, к примеру, Франция. Что Литва, что Эстония, что Франция, что Германия в рамках Евросоюза и других соглашений, которые они подписали с рядом государств, имеют такое же право голоса, один к одному. И вот этот голос они сейчас подают, показывая, что в этом сообществе, где они находятся на задворках, они хотят вылезти на первые планы, показать, что вот мы готовы сегодня принять участие в боевых действиях на Украине", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая позиция прибалтийских стран является политическим шантажом премьер-министра Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также других европейских лидеров, которые не хотят участвовать в этом вооруженном конфликте.