Он занимался курированием строительства синхротрона "СКИФ"

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, занимавшийся также курированием строительства синхротрона "СКИФ", умер в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"Ушел из жизни Иван Иванович Шмидт, в течение нескольких лет возглавлявший министерство строительства Новосибирской области, а затем курировавший мега-стройку нашего региона - возведение центра коллективного пользования "СКИФ", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Шмидт был человеком дела, максимально вовлеченным в работу. По словам губернатора, он обладал важными профессиональными качествами, с его именем связана реализация крупных и крайне важных для Новосибирской области проектов, а также строительство и реконструкция множества нужных для людей социальных объектов. "Иван Иванович руководил областным министерством в период кратного увеличения объемов такого важного капитального строительства. Он делал все возможное для достижения результатов на благо региона и его жителей", - подчеркнул Травников.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.