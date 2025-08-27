Токаев заявил, что Казахстан готов укреплять сотрудничество с Молдавией

Президент Казахстана поздравил Майю Санду и народ Молдавии с Днем Независимости

АСТАНА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности укреплять многогранное сотрудничество с Молдавией. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил [президента Молдавии] Майю Санду и народ Молдавии с Днем Независимости. В своей телеграмме глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.