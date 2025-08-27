За нее он расплатился жизнями украинцев, отметила официальный представитель МИД РФ, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Западные страны выписали Владимиру Зеленскому индульгенцию, причем на свои же деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба".

"Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика. И собственно, Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]. Он за нее даже ничего не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины", - сказала она.

"То есть за ту абсолютно находящуюся в сфере правового нигилизма индульгенцию, которую выписали Зеленскому, он расплатился жизнями украинцев, - продолжила представитель российского дипведомства. - Поэтому чего с него спрашивать или диктовать, или объяснять ему? Это точно бесполезно. Объяснять надо мировому сообществу. Надо объяснять тем, кто поставляет ему оружие, деньги, кто продолжает улюлюкать и аплодировать ему за каждое его преступление. Вот кому надо объяснять".

Об ударах по нефтепроводу "Дружба"

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт поддерживает по этому вопросу контакты с Москвой. 24 августа Зеленскому на пресс-конференции в Киеве был задан вопрос, усилили ли удары по нефтепроводу "Дружба" шансы на снятие вето со стороны Венгрии относительно вступления Украины в ЕС. "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", - ответил Зеленский.

Его высказывания были расценены в Будапеште как прямая угроза и "посягательство на суверенитет" соседней страны. "Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность", - заявил глава МИД Петер Сийярто.

25 августа глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш напомнил на брифинге для журналистов, что Венгрия является "поставщиком электроэнергии номер один на Украину". "Без нас энергетическая безопасность Украины не была бы обеспечена", - сказал он. Ранее Венгрия уже предупреждала своих восточных соседей, что может прекратить поставки им электроэнергии, если они не откажутся от своих враждебных действий.