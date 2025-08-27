Владимир Зеленский боится их больше, чем россиян, считает глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Риторикой о "справедливом мире" и отказом от компромиссов Владимир Зеленский показывает не чудеса смелости, а трусость перед украинскими неонацистами. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" политик обратил внимание, что после возвращения из Вашингтона Зеленский вместо поисков дипломатического решения, которые он лично обещал президенту США Дональду Трампу, в обращении, посвященном Дню независимости, заявил о нежелании идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.

"Казалось бы, отвергая "позор, который предлагают русские", Зеленский демонстрирует чудеса смелости, но в реальности он демонстрирует трусость перед неонацистами, которым отдал страну. Они ему постоянно угрожают, и нелегитимный боится их больше, чем россиян", - объяснил Медведчук, напомнив о недавнем интервью националиста Сергея Стерненко британской газете The Times, в котором тот прямо угрожает Зеленскому, если он оставит Донбасс.

Великобритания, продолжил лидер "Другой Украины", не скрывает поддержку войны и не гнушается печатать неонацистов в респектабельных изданиях. "Поэтому личность Зеленского в конфликте не имеет ни малейшего значения, как Лондон скажет, так он и будет говорить", - добавил он.

Зеленский же "продолжает подавать себя как победителя и вершителя судеб мира в то время, когда от него ровным счетом ничего не зависит", заключил Медведчук.