Нарышкин рассказал, что сделало невозможным ядерный шантаж со стороны США

Директор Службы внешней разведки России указал на советскую науку и внешнюю разведку

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Советская наука и внешняя разведка, оказавшая содействие в разработке ядерного оружия после Второй мировой войны, сделали невозможным ядерный шантаж со стороны США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.

"Эффективность действий Красной армии будет смотреться еще нагляднее, если сравнить их с действиями американской армии. Неизбирательные удары по городам Хиросиме и Нагасаки, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года, стали первыми и до сих пор единственными случаями боевого применения атомного оружия. Одной из целей этой грубой демонстрации военной мощи было оказание давления на Советский Союз", - отметил он.

Нарышкин подчеркнул, что советская наука и внешняя разведка достойно справились с вызовом.

"Спустя несколько лет наша страна уже располагала собственным оружием подобного типа, тем самым став неуязвимой для ядерного шантажа со стороны Соединенных Штатов", - указал он.

В рамках мероприятия также состоялось открытие тематической историко-документальной выставки, посвященной заключительному этапу Второй мировой войны.

"Это выставка в дань памяти нашим героям, солдатам и офицерам Красной армии, которые отдали свои жизни за победу над Японией. Разгром милитаристской Японии создал условия для окончательного изгнания оккупантов с территории Китая и Кореи, помог освободить Южный Сахалин и Курилы и на долгие-долгие годы обеспечил безопасность нашей страны на Дальнем Востоке", - добавил Нарышкин.