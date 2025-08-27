Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что действия Осло приведут к разрушению эффективной системы управления и регулирования промысла в Северной Атлантике

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов, объяснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов", - сказал Шестаков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Глава Росрыболовства отметил, что действия норвежской стороны неизбежно приведут к разрушению эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями и призвана обеспечивать долгосрочную рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов.

Шестаков предупредил норвежскую сторону о последствиях неисполнения действующих международных договоров в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Комиссия работает с 1976 года. Она создана для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей.

"Даже в период холодной войны стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства, обеспечивали доступ судов в районы промысла и обменивались научными данными. Недружественные действия норвежской стороны в отношении двух российских компаний являются беспрецедентными", - подчеркнули в Росрыболовстве.