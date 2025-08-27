Замглавы Совбеза России считает, что лучше всего описывает ситуация фраза: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обмен недружественными политическими заявлениями, происходящий в последние дни между Польшей и Украиной. По мнению российского политика, лучше всего для описания ситуации подходят цитаты из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".

"Когда ругаются клинические русофобы - ляхи и бандеровцы, - это хорошо", - заметил Медведев. "Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…" - процитировал он.

Медведев кратко напомнил предысторию. "Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент [Польши Кароль] Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по праву младшие братья вам, панам польским", - описал он суть противостояния.

Медведев обратил внимание на то, что "в ход пошли угрозы лишить укронацистов самого святого - пайки сала и рюмки польской водки, а то и вовсе изгнать немытых холопов прочь из Ржечипосполитой". Представители киевского режима, отметил политик, "орут про европейские ценности и необходимость крепче объединиться против проклятых орков".

25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. Кроме того, польский лидер предложил приравнять бандеровскую символику к нацистсткой и ввести за ее использование уголовную ответственность.

Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.