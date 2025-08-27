Рабочая группа на уровне вице-премьеров проделала колоссальный объем работы, указал временный поверенный в делах России в Армении

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Трехсторонние договоренности с участием Еревана, Баку и Москвы остаются в силе. Об этом в интервью ереванскому порталу News.am заявил временный поверенный в делах России в Армении Михаил Селезнев.

"Трехсторонние договоренности с участием России, Армении и Азербайджана не потеряли своей актуальности - ни одна из сторон из них не выходила", - отметил он.

Дипломат также добавил, что "трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров [по разблокированию региональных коммуникаций] проделала колоссальный объем работы, который позволяет достичь в скорейшем времени связанности Южного Кавказа с выходом на глобальные рынки".

В январе 2021 года лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

В феврале текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работа группы была заморожена из-за позиции Еревана. Она напомнила, что в рамках группы проделана колоссальная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов. В марте вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что трехсторонняя рабочая группа Москвы, Баку и Еревана не закрывалась, хотя и находится "в спящем состоянии". По его словам, Россия готова продолжить работу при обращении партнеров.