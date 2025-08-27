В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы содержательного наполнения и организационной подготовки предстоящего заседания

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и помощник министра иностранных дел КНР (в ранге замминистра) Лю Бинь по телефону обсудили подготовку к саммиту ШОС, который состоится 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы были рассмотрены вопросы содержательного наполнения и организационной подготовки предстоящего заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября", - сообщили в министерстве.