Постпредство РФ при ООН: Фонд помощи Газе служит прикрытием подавления жителей

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Созданный Израилем при поддержке США Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) нельзя считать гуманитарной миссией, под его прикрытием реализуются устрашение и подавление гражданского населения. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Хотели бы отдельно заострить внимание на деятельности так называемого американо-израильского гуманитарного фонда для Газы. С момента запуска фонда в мае текущего года ситуация приобрела трагический и абсолютно недопустимый характер. По разным оценкам, более 1 800 палестинцев погибли, пытаясь получить гуманитарную помощь. Из них не менее 1 000 человек - в непосредственной близости от пунктов распределения, управляемых данной псевдогуманитарной структурой, - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа. - По поступающим сведениям, стрельба по мирным жителям ведется не только регулярно, но и прицельно. Люди, доведенные до отчаяния, ночуют у пунктов раздачи пищи, а в ответ получают пули. Это никакая не гуманитарная миссия. Это насилие, замаскированное под благие намерения. Под прикрытием якобы гуманитарной деятельности реализуется политика устрашения и подавления, направленная против беззащитного гражданского населения".

Полянский отметил, что работа фонда в этом виде "опасна и не соответствует общепризнанным гуманитарным принципам".

С 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу фактически монопольных прав GHF на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. Доставка помощи через структуры ООН была частично возобновлена, но операции производятся в ограниченном режиме.

Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще около 270 жителей анклава, в том числе 112 детей, умерли от голода.