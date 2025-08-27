Постоянный представитель России при международных организациях в Вене отметил, что деятельность агентства в Иране возобновилась на Бушерской АЭС

ВЕНА, 27 августа. /ТАСС/. Возобновление работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на атомной электростанции (АЭС) в Бушере говорит об ответственном подходе Тегерана в вопросах развития ядерной энергетики. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Деятельность МАГАТЭ в Иране возобновилась на Бушерской АЭС. Тегеран в очередной раз проявил себя как ответственный партнер Агентства, даже сейчас, после возмутительных военных атак на иранские мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в республике и обвинения в адрес руководства организации в политизации ее деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

27 августа глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что под наблюдением инспекторов МАГАТЭ пройдет замена топлива на АЭС "Бушер". Ранее корреспондент газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман утверждал, что представители агентства могут в ближайшее время получить от властей Ирана разрешение на посещение не затронутых атаками ядерных объектов.