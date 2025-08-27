Лавров обсудит с главой МИД Туркмении международные проблемы

Министр иностранных дел России и Рашид Мередов также поднимут на переговорах вопросы торгово-экономического и политического сотрудничества

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя кабинета министров, глава МИД Туркмении Рашид Мередов проведут в Москве переговоры, в ходе которых, в частности, обсудят торгово-экономическое и политическое сотрудничество.

Как сообщили в российском дипведомстве в преддверии встречи, "будут рассмотрены актуальные вопросы российско-туркменистанской политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам".

Лавров поддерживает регулярные контакты со своим туркменским коллегой. Их последняя встреча состоялась 25 июня в рамках визита главы российской дипломатии в Ашхабад. Тогда Лавров и Мередов подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025-2026 годы и обсудили широкий круг двусторонних и многосторонних вопросов.

На международной арене Россия и Туркмения ведут конструктивное взаимодействие в рамках ООН, каспийской "пятерке" и диалога Центральная Азия + Россия. Особый акцент делается на сотрудничестве в СНГ - в 2025 году две страны выступают в роли сопредседателей Содружества.

Экономическое сотрудничество также представляет большой интерес для отношений Москвы и Ашхабада: Туркмения является значимым торгово-экономическим партнером России в регионе. Как отмечали в МИД РФ, между странами растет товарооборот, интерес к сотрудничеству с туркменской стороной проявляют многие крупные российские компании, включая ОАО "РЖД", ПАО "Лукойл", ПАО "Татнефть", ПАО "Камаз" и АО "ПО "Возрождение".