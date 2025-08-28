Владимир Барбин отметил, что таким образом Запад хочет оправдать расходы на вооружение

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Разжигание страха перед Россией, в частности, под предлогом якобы возможного нападения на страны Балтийского региона, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин телеканалу TV2.

"Разжигание страха перед Россией - результат яростной русофобии, культивируемой на Западе, где рациональное мышление полностью заменено болезненными фантазиями и галлюцинациями", - цитирует TV2 заявление посла.

По его мнению, речь идет скорее об оправдании властями стран Запада расходов на вооружение. "Распространяемые западными странами, включая Данию, спекуляции об угрозе российского военного нападения на Латвию и другие страны Балтии совершенно беспочвенны и имеют единственную цель - манипулировать общественным мнением для оправдания увеличения военных расходов и проведения враждебной, агрессивной политики в отношении России", - считает Барбин.

Посол подчеркнул, что наращивание военного потенциала НАТО у российских границ "потребует ответных оборонительных военных мер".