Путин: Россия готова вместе с другими строить в АТР справедливый миропорядок

РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях, указал президент страны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия выразила готовность к совместному активному участию в построении справедливых международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Слова из послания президента РФ Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума приводит пресс-служба Кремля.

"Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - указано в послании.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.