Замглавы Совбеза России отметил, что вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам "дух Вены"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Утрата Австрией внеблокового статуса поставит вопрос о переносе из Вены в страны глобального Юга и Востока штаб-квартир международных межправительственных организаций, таких как ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК и других. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своей статье для RT "НАТОвский аншлюс", опубликованной на странице политика в социальной сети "ВКонтакте".

"Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО", - отметил Медведев. Он напомнил, что сегодня Вена - один из центров многосторонней дипломатии. Там располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций, что обеспечивает ее вовлеченность в глобальные процессы и выработку правовых ответов на новые вызовы и угрозы.

"Размещение в Вене офисов ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК принимались - во многом - с учетом ее внеблокового статуса, а значит - эффективного пространства для диалога и развития регионального сотрудничества. Вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам "дух Вены", делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнерами. И она утрачивает уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур. Напрашивается очевидный вывод: пора ставить вопрос о переносе штаб-квартир международных межправительственных организаций в страны глобального Юга и Востока, где могут быть обеспечены надлежащие условия работы", - считает российский политик.

Попытки отказа от нейтралитета

В своей статье замглавы Совбеза РФ отметил, что страны Старого Света, одурманенные милитаристским угаром, "словно завороженные мотыльки слетаются на губительный огонек Североатлантического альянса". По его мнению, до недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших, что свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки. "Теперь разум уступает место стадному инстинкту. Вслед за Финляндией и Швецией истеблишмент Австрии, подстрекаемый кровожадным Брюсселем, подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закрепленного нейтрального статуса ради вступления в НАТО", - написал Медведев.

Политик обратил внимание на то, что австрийское общество от идеи не в восторге. Он привел статистику, согласно которой либеральная партия "Новая Австрия", придерживающаяся такой линии на последних выборах не набрала и 10% голосов, а вот оппозиционную Австрийскую партию свободы, которая резко против слепого копирования милитаристской повестки Брюсселя, поддержали 37% граждан.

Однако усилия для эрозии нейтралитета Австрии предпринимаются достаточно давно. С 90-х годов прошлого века под видом "участия в общей политике безопасности и обороны ЕС" Вена наращивала военные связи, затем начало наращиваться военное присутствие страны за пределами Европы. Австрия участвовала в военно-тренировочных миссиях ЕС. С 2022 по 2025 год председателем Военного комитета Евросоюза был австрийский генерал Роберт Бригер.

"Пока ЕС наращивал свой оборонный компонент, шла ползучая натовизация и милитаризация республики. Вена активно участвовала в инициативе НАТО "Партнерство ради мира", по сути, уже встроившись в блоковую логику. Австрия получила статус ключевой транзитной страны для НАТО. Только в 2024 году по ее земле прошли более 3 тысяч военных транспортов, а в небе совершили свыше 5 тыс. полетов самолетов альянса", - констатировал Медведев. "На этом фоне в Вене заговорили о том, что "пошатнувшийся пацифистский консенсус" и "российская угроза" дают, мол, исторический шанс избавиться от "оков прошлого" в виде нейтралитета", - добавил политик.

Основа государственности Австрии

Медведев сделал особый акцент на том, что принцип нейтралитета - основа самой австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны, он закреплен в ключевых документах 1955 года - Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, ее собственном конституционном законе о постоянном нейтралитете. По его словам, эти три документа составляют юридический фундамент страны и при их изъятии рушится вся австрийская государственность.

"Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики? Прежде всего - дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости. Ответы на два ключевых вопроса - "вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от закрепленного в законодательстве постоянного нейтралитета?" и "Может ли Вена принять решение о присоединении к Североатлантическому блоку?" - однозначно отрицательные", - убежден Медведев.

Он напомнил положение Статьи 27 Венской конвенции о праве международных договоров, которая однозначно утверждает, что внутреннее право не может служить оправданием для нарушения международного договора, а - НАТО нельзя рассматривать как региональную организацию коллективной обороны. "Значит, участие в альянсе не может предоставить постоянно нейтральному государству те же преимущества, что и гарантия постоянного нейтралитета", - подытожил политик, отметив, что эти положения признают и авторитетные политики, глубоко погруженные в тему. Например, экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. Она подчеркивает, что изменение статус-кво в вопросе нейтралитета требует решения всех союзных держав, подписавших договор в 1955 году, включая Россию как правопреемницу СССР. "И Москва вправе наложить вето на решение Вены пойти по натовской дорожке", - резюмировал Медведев.