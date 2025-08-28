Главной целью является выстраивание муниципальной власти в единую управленческую команду, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Первый форум муниципалитетов проведут в Ингушетии в конце 2025 года с отбором и премированием лучших населенных пунктов. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе заседания Народного собрания (парламента) Ингушетии.

"Предлагаю провести в республике первый муниципальный форум. Главная цель - выстраивание муниципальной власти в единую управленческую команду. Два муниципалитета получат премии за лучшие практики. Муниципальные практики - это совокупность опыта и методов, применяемых местными органами власти для эффективного управления. Считаю, что лучшие из них необходимо масштабировать ", - сказал Калиматов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, инициатива была поддержана депутатами, первый форум состоится в конце текущего года.

"В целом хочу отметить работу новых мэров городов Назрань и Магас, которые за короткий период реализовали комплекс системных мер, укрепили правовую дисциплину, защитили бюджет, повысили управляемость городской среды и задали понятные правила для бизнеса и жителей. Важно, чтобы происходящие результаты ощутили на себе жители городов. От других глав жду такой же работы", - добавил Калиматов.