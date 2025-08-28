Это усложнит международное сотрудничество в области иранской ядерной программы, отметил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Решение "евротройки" запустить механизм восстановления санкций в отношении Ирана не обладает юридической силой, так как страны Европы не выполняли добросовестно положения резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Этот шаг европейских стран, по нашему мнению, абсолютно не имеет юридической силы, потому что они добросовестно не исполняли резолюцию 2231", - сказал он, выступая перед журналистами в штаб-квартире всемирной организации.

Полянский отметил, что решение "евротройки" является лишь "эскалационным шагом". "Это фактически показывает, что западные страны не понимают, что значит дипломатия. Они не заботятся о дипломатии, их заботит только шантаж, угрозы и принуждение независимых стран", - добавил российский дипломат.

Дипломат также заявил, что решение "евротройки" усложнит международное сотрудничество в области иранской ядерной программы.

"Оно повлияет на общий климат по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и усложнит международное сотрудничество в этом плане", - сказал он, выступая перед журналистами в штаб-квартире всемирной организации.

Полянский отметил, что Россия разочарована решением европейских стран. "Мы исходим из того, что имеем дело с серьезными людьми, у которых есть серьезные намерения, однако складывается ощущение, что мы сталкиваемся с какими-то гангстерами", - указал он,

Российский дипломат подчеркнул, что запуск механизма snapback не имеет юридических оснований. "Мы надеемся, что даже в случае с этими тремя [европейскими] странами, которые пошли на этот незаконный шаг, возобладает здравый смысл, - сказал Полянский. - Мы не признаем юридических оснований, стоящих за snapback".

Ранее Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана после провала переговоров о ядерной программе Тегерана. Министры иностранных дел трех стран в совместном заявлении сообщили, что "евротройка" уведомила об этом СБ ООН.