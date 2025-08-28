28 августа, 19:09

Захарова: ВС РФ наносят удары только по военным объектам ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС
© ТАСС
Официальный представитель МИД России прокомментировала вызов представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно информации СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в европейскую внешнеполитическую службу в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов минувшей ночью.

"В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ", - отметила дипломат. 

