Захарова назвала истерикой реакцию Парижа на письмо посла США об антисемитизме

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ситуация с коллективной памятью о холокосте в Евросоюзе является прямым следствием целенаправленной политики по фрагментации истории Второй мировой войны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой реакцию Елисейского дворца на письмо посла США во Франции Чарльза Кушнера к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону о всплеске антисемитизма во Франции.

"О росте неонацистских проявлений в Европе мы говорим постоянно на протяжении многих лет. Сначала очерняют Красную армию, потом забывают о холокосте. На днях посол США во Франции Чарльз Кушнер (отец зятя президента США Дональда Трампа) в письме президенту Эмманюэлю Макрону выразил "глубокую обеспокоенность всплеском антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны правительства по борьбе с ним". Он также утверждает, что "почти половина молодых французов говорит, что никогда не слышала о холокосте, сохранение такого невежества заставляет нас задуматься об учебной программе французских школ". "Чарльз Кушнер имеет полное моральное право поднимать эту тему как потомок выживших в холокосте белорусских евреев, участников партизанского отряда братьев Бельских", - написала дипломат в статье для "Известий".

"Реакция Елисейского дворца последовала... в виде истерики. Посол был вызван в МИД Франции, где ему напомнили об "обязанности не вмешиваться во внутренние дела государств", а также заявили, что его откровения "не соответствуют качеству трансатлантических отношений... и доверию, которое должно возникнуть между союзниками". Странно читать и слушать про "вмешательства во внутренние дела", ведь тема прав человека должна носить, как нас много лет убеждал официальный Париж, трансграничный характер", - отметила Захарова.

По словам представителя российского дипведомства, ситуация с коллективной памятью о холокосте в Евросоюзе является прямым следствием целенаправленной политики по фрагментации истории Второй мировой войны. "Трагедию еврейского народа западники пытались рассматривать без учета тотального геноцида, проводившегося Третьим рейхом на востоке Европы в рамках освобождения "жизненного пространства" для расы "уберменшей". Затем системному очернению подверглась история спасения и освобождения Красной армией", - указала она.