Решение стало ответной мерой на действия Варшавы, ранее прекратившей работу российского генконсульства в Кракове

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия с 29 августа отозвала разрешение на деятельность генерального консульства Польши в Калининграде. Решение вступило в силу 29 августа и стало ответной мерой на действия Варшавы, ранее прекратившей работу российского генконсульства в Кракове.

Как сообщили в МИД РФ, о намерении закрыть польское консульство в Калининграде Варшава была уведомлена еще 11 июля, соответствующие разъяснения были даны временно поверенному Польши. "Подобные шаги являются реакцией на сокращение под надуманным предлогом российского консульского присутствия в Польше. Ни один недружественный выпад не останется без ответа", - подчеркнули в министерстве.

В последнее время польские власти последовательно ограничивали возможности российских дипломатов. Так, 12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове, объяснив его якобы "доказанным участием спецслужб РФ" в поджоге торгового центра в Варшаве. Доказательств при этом представлено не было. Посол России Сергей Андреев назвал обвинения голословными, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва даст адекватный ответ.

С 1 июня Варшава также ограничила передвижение российских дипломатов, разрешив им находиться лишь в пределах воеводств, где расположены их миссии. Исключение сделали только для посла. Кроме того, три российских дипломата из консульства в Кракове были объявлены персонами нон грата. В Москве эти шаги назвали безосновательными и подчеркнули, что ответ будет зеркальным.

Генконсульство Польши в Калининграде окончательно прекратило работу 27 августа.