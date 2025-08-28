По словам секретаря СБ России, афганским властям предстоит сложная работа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в Афганистане и развивать сотрудничество по линии силовых ведомств. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для "Российской газеты".

"Афганистану предстоит еще большая и сложная работа для стабилизации обстановки в стране. Россия готова оказывать талибам содействие на данном направлении, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств", - отметил он.