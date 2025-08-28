Россия и страны-соседи Афганистана уверены в важности восстановления страны, отметил секретарь СБ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Большинство стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за возобновление отношений Афганистана с данным объединением. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для "Российской газеты".

"Россия и страны - соседи Афганистана сходятся во мнении о важности его восстановления и устойчивого развития в качестве независимого, самостоятельного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, - сказал он. - В этом контексте пора подумать и о возобновлении отношений Афганистана с ШОС, начав, например, с запуска работы соответствующей Контактной группы. Тем более что большинство государств - членов организации такой подход поддерживают".

Шойгу напомнил, что 3 июля 2025 года Россия стала первым в мире государством, официально признавшим находящееся у власти талибское руководство. Он отметил, что данное решение было направлено на наращивание сотрудничества между странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркотрафиком.

"Комплекс этих насущных вопросов был рассмотрен в ходе моего визита в Кабул в ноябре 2024 года, - продолжил он. - Именно тогда мы смогли воочию убедиться в интересе афганского руководства к выстраиванию конструктивного политического диалога с Россией и наметили перспективные направления возможного экономического сотрудничества".

По словам Шойгу, в Кабуле прекрасно понимают, что для движения вперед в экономических вопросах необходимо прежде всего обеспечить безопасность экономоператоров, готовых выйти на афганский рынок.

"Большинство государств региона также активизируют работу с Кабулом. Данная деятельность является отражением нынешних реалий", - заключил он.