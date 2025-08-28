Вместо этого западные державы тормозят развитие страны, отметил секретарь СБ России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Страны Запада должны нести всю ответственность за восстановление Афганистана, однако они политизируют вопросы оказания гуманитарной помощи стране и тормозят развитие. Об этом сообщается в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для "Российской газеты".

"Разумеется, это не исключает того, что всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались замороженными порядка $9 млрд государственных резервов Афганистана", - указал Шойгу. По его словам, эта существенная сумма может помочь Кабулу справиться с острыми социально-экономическими проблемами.

"Вместо этого мы видим картину, когда Запад тормозит развитие Афганистана, политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, увязывая их исключительно с возможностью реализации собственных корыстных интересов", - обратил внимание секретарь Совета безопасности России.

Шойгу также подчеркнул, что такая тенденция особенно явно проявилась при администрации экс-президента США Джо Байдена. "Конечно, это напрямую отражается на ситуации в сфере безопасности. Одной из наиболее острых проблем, которая значительно усугубилась за годы нахождения США в Афганистане, является производство наркотиков", - заключил он.