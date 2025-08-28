В стране все более широко распространяются синтетические опиоиды, смертельно опасные даже в микродозах, подчеркнул глава СБ России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию с наркотрафиком в Афганистане, но ситуация остается непростой. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для "Российской газеты".

"Ситуация с наркотрафиком в Афганистане по-прежнему остается непростой. Прежде всего, из-за все более широкого распространения синтетических опиоидов, таких как нитазены, являющихся более сильнодействующими, чем фентанил, и смертельно опасными даже в микродозах", - отметил он.

Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объема изъятий в Афганистане и соседних странах метамфетамина, рассказал Шойгу. "Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны так называемого "Золотого треугольника", где сходятся границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Вместе с тем он подчеркнул, что "талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане". "Начиная с 2021 года наблюдается сокращение присутствия героина и на российском наркорынке. Объемы его изъятия по стране снизились в три раза - с 1,4 тонны до 319 кг", - добавил Шойгу.

Он напомнил, что менее чем через год после повторного прихода к власти, в апреле 2022 года правительство "Талибана" вновь объявило о запрете на выращивание опийного мака, а также на употребление, транспортировку и экспорт всех видов наркотиков. "В результате принятых мер уже в 2023 году площади посевов опийного мака, составлявшие ранее около 232 тыс. га, сократились на 95% до 10,8 тыс. га, а производство опия упало до 333 тонн", - указал секретарь Совбеза.

Шойгу привел данные, в том числе ООН, которые "подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране". "На сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Ликвидированы или существенно сокращены наркопосевы в юго-западных провинциях - Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые при нахождении США и их союзников приходилось до 75% опийного мака, - отметил он. - МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков, жестко уничтожает подпольные лаборатории по их изготовлению".