Профильным докладчиком выступил глава МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) первоочередные шаги, необходимые в отношениях со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Он сам объявил о теме традиционного пятничного оперативного совещания в начале встречи, прошедшей по видеосвязи.

"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ, - обратился Путин к участникам совещания. - Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и ближайших целей".

Президент передал слово в качестве профильного докладчика главе МИД Сергею Лаврову. Другие участники встречи также смогут высказаться, отметил глава государства.

В числе участников совещания - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

Президент проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На таких мероприятиях обсуждаются наиболее важные вопросы в самых разных областях обеспечения национальной безопасности. Темой прошлого такого совещания стала безопасность в регионах.