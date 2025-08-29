Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что 13 августа Совет министров Болгарии одобрил проект межправительственного соглашения с Италией о сотрудничестве в области обороны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Расширение контингента Североатлантического альянса в Болгарии вызовет эскалацию военно-политической обстановки в Европе и приведет к подрыву доверия в Черноморском регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие действия НАТО (усиление присутствия в Болгарии - прим. ТАСС) ведут к дальнейшей эскалации военно-политической обстановки в Европе и гарантированно не будут способствовать укреплению доверия в Черноморском регионе," - подчеркнула дипломат.

Она сообщила, что 13 августа Совет министров Болгарии одобрил проект межправительственного соглашения с Италией о сотрудничестве в области обороны. По словам Захаровой, проект предполагает совместное строительство и использование военных сооружений в районе населенного пункта Кабиле, где планируется расположение ведомой Италией многонациональной боевой и тактической группы НАТО. План включает в себя масштабное развитие инфраструктуры, в том числе возведение новых казарм и путей сообщения.

"Речь идет о реализации на практике планов альянса по увеличению численности группировки в Болгарии с нынешних чуть более 1 000 - 1 200 человек до 5 000 военнослужащих, то есть до бригадного уровня. Это еще раз подтверждает, что НАТО продолжает линию на агрессивную, ничем не обоснованную милитаризацию Европейского континента," - указала официальный представитель МИД РФ.

Она также напомнила, что ранее началась работа по расширению контингента НАТО в странах Прибалтики и его развертыванию в Финляндии. "Теперь руки дошли и до Болгарии," - заметила Захарова.