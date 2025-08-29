Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, поддержка, которую Москва оказывает Тегерану, может быть раздражающим фактором для Запада

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новости о том, что Россия якобы предоставляла Израилю разведданные для атак на Иран, являются "фейками враждебных сил". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на то, поддержка, которую Москва оказывает Тегерану, может быть раздражающим фактором для Запада. "Очевидно, что те, кто сделал этот вброс, кто осуществляет подобные комментарии, это силы враждебные как Москве, так Тегерану. И мы, кстати говоря, видим, как эти же фейки тут же раскручиваются западниками", - сказала она, комментируя сообщения некоторых иранских СМИ о том, что Россия якобы предоставляла Израилю разведданные для атак на Иран в ходе недавнего ирано-израильского конфликта.

Официальный представитель МИД добавила, что подобные вбросы происходят периодически, и это заслуживает принципиальной оценки со стороны Тегерана. "И мы увидели эту принципиальную оценку. Считаем, что речь может идти о дезинформационной кампании, которая нацелена на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими дружественными странами. Может быть, она из целей - дискредитировать ту последовательную поддержку, которую Россия оказывает и оказывала своему южному соседу, другу, в защите его законного права и национальных интересов", - добавила она.

Захарова убеждена, что силы недоброжелателей "обречены на провал". Она напомнила, что в ходе недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Тегерана на "наращивание двустороннего взаимодействия".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.