"Единая Россия" и "Белая Русь" заявили о недопустимости фальсификации истории

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" и белорусская партия "Белая Русь" подписали совместное заявление о недопустимости фальсификации исторической правды и возрождения нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Помимо этого, стороны заключили протокол о расширении и углублении сотрудничества до конца 2027 года, который предусматривает совместную работу по развитию партийных проектов, подготовке кадров и молодежной политике. Подписание документов состоялись по итогам встречи секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева с председателем "Белой Руси" Ольгой Чемодановой.

"У нас общая история и общая память о минувшей войне. Одна на всех Победа. Наши взгляды на значение тех событий для современного мироустройства совпадают. Это особенно важно сейчас, когда многие государства Запада и их сателлиты пытаются принизить роль Советского Союза в войне. Для нас это неприемлемо", - подчеркнул Якушев.

По его словам, Россия высоко ценит поддержку Беларуси на международных площадках. "На площадке Генассамблеи ООН наши страны последовательно выступают за борьбу с героизацией нацизма, неонацизма и других идеологий шовинизма. Считаем необходимым развивать эту работу на партийном уровне и активнее мобилизовать международное сообщество в поддержку подобных начинаний. Принятие нашего совместного заявления станет важным шагом в этом направлении", - сказал секретарь генсовета.