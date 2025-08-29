Путин проведет во Владивостоке совещание о развитии ТЭК на Дальнем Востоке

Президент России по видеосвязи откроет новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время своей поездки во Владивосток в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 4-5 сентября проведет совещание о развитии топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе поездки внимание Владимира Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. Президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО", - говорится в сообщении.

Во время посещения филиала Национального центра "Россия" президенту также представят интерактивную презентацию результатов развития региона. После этого Путин по видеосвязи откроет новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, в графике также "предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко".

В пресс-службе напомнили, что в рамках ВЭФ президент примет совместное участие на пленарном заседании форума с премьер-министром Лаосса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром и зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.