Рябков анонсировал открытие генконсульства России в Самарканде

Замминистра иностранных дел назвал это подтверждением обоюдного стремления к наращиванию российско-узбекистанских связей, включая региональное измерение

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Самарканде откроется в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на приеме в посольстве Узбекистана в РФ в честь Дня независимости.

"Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие генконсульства состоится уже в ближайшее время, - сказал он. - Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двухсторонних связей, включая региональное измерение".