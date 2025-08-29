Посол Владимир Липаев назвал обвинения в адрес России беспочвенными, необоснованными и искажающими действительность

БУХАРЕСТ, 29 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны, где ему был выражен "твердый протест" в связи с ситуацией вокруг Украины.

Вызов посла произошел после появления в СМИ сообщений о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов 28 августа. "Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес России были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность", - отметил в интервью ТАСС посол РФ.

В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно данной информации говорится, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а ущерб гражданской инфраструктуре "является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ".

По словам Захаровой, шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоеэсовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения.