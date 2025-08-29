Страны выступают за дальнейшее повышение роли объединения "в решении острых проблем современности", отметил президент

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС должно стать одним из стержневых механизмов мировой архитектуры. Москва и Пекин активно работают над этим, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"Активно взаимодействуем с Китаем в БРИКС в целях наращивания его влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры", - отметил он.

"Солидарно выступаем за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности, демонстрируем схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности, - указал российский лидер.

Россия и Китай, отметил Путин, вместе продвигают "инициативы, направленные на расширение возможностей экономического развития стран-участниц, включая формирование общих платформ для партнерства в ключевых секторах". "Уделяем особое внимание привлечению дополнительных ресурсов на реализацию значимых инфраструктурных проектов", - добавил президент РФ.