МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. В СНГ видят заинтересованность в участии в работе Содружества со стороны и Армении, и Азербайджана. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Я хотел бы подчеркнуть, что и от азербайджанской, и от армянской стороны мы видим заинтересованность в участии в работе нашего объединения", - сказал он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии Армении и Азербайджана в рамках СНГ, Грозов подчеркнул, что на площадке Содружества все возникающие вопросы участники стремятся "решать в атмосфере добрососедства, взаимного уважения".

"И с российской стороны мы всегда стараемся настраивать партнеров на конструктивное взаимодействие. Государства сами принимают решения, руководствуясь своими соображениями принимать участие в работе тех или иных органов. Это их суверенное право", - прокомментировал постпред отсутствие представителей Азербайджана на заседании Экономического совета СНГ.

