Трудно будет оценивать избирательную кампанию и непосредственно голосование, подчеркнул Андрей Грозов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Постпредство РФ при уставных и других органах СНГ считает главным, чтобы выборы в Молдавии прошли в соответствии с конституцией страны и были открытыми, несмотря на то, что наблюдатели от СНГ не приглашены молдавской стороной. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Здесь трудно будет оценивать избирательную кампанию, которая проходит в Молдавии, и непосредственно голосование, поскольку, как вы правильно сказали, миссию наблюдателей от СНГ, которые участвуют в наблюдениях за выборами во всех странах Содружества да и не только Содружества - приглашают и другие государства, - в этот раз власти Молдавии отказались пригласить", - сказал он.

Грозов подчеркнул, что "главное, чтобы выборы проводились в соответствии с конституцией этого государства, в соответствии с законодательством, были честными, открытыми, с обеспечением возможности участия в них представителей всех политических сил и движений".

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности хотят не допустить избирателей из Приднестровья к участию в выборах, сократив количество участков для них на правом берегу Днестра.

