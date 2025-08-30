Постпред РФ: СНГ хочет привлечь организации Евразии как партнеров и наблюдателей

Взаимодействие с другими интеграционными объединениями на евразийском пространстве развивается очень позитивно, отметил Андрей Грозов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. СНГ работает над привлечением интеграционных объединений на евразийском пространстве к сотрудничеству с Содружеством в статусе партнеров и наблюдателей. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Взаимодействие нашей организации с другими интеграционными объединениями на евразийском пространстве развивается очень позитивно. У нас тесные контакты по линии исполнительных органов с Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организацией сотрудничества", - рассказал он. "И, соответственно, мы как раз стремимся к тому, чтобы эти организации получили статус наблюдателя или партнера при СНГ", - добавил Грозов.

Грозов напомнил, что в октябре 2023 года в Содружестве были учреждены статусы наблюдателя и партнера. Положение о статусе Наблюдателя при Содружестве и статусе Партнера Содружества Независимых Государств предоставляет дополнительные возможности для углубления сотрудничества СНГ и его органов с государствами, не являющимися участниками СНГ, международными организациями, расширит потенциал Содружества и способствует дальнейшему повышению его роли на международной арене.

"Сейчас ведется работа для того, чтобы предложить нашим партнерам, прежде всего региональным межгосударственным организациям, какой-то из таких статусов", - пояснил Грозов.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.