Постпред РФ: период "цивилизованного развода" в СНГ пройден

Идет расширение интеграции, отметил Андрей Грозов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Период "цивилизованного развода" в СНГ давно пройден, в Содружестве активно идут процессы углубления и расширения интеграции. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Тот период, который был характерен для начала 90-х годов, когда СНГ было создано для цивилизованного развода суверенных государств, уже давно пройден, и сейчас, наоборот, у нас взаимодействие развивается в сторону дальнейшего углубления и расширения интеграции в рамках Содружества", - сказал он.

Грозов подчеркнул, что "в рамках СНГ, на пространстве СНГ всегда велась, ведется и будет вестись очень динамичная работа по всем направлениям межгосударственного сотрудничества". "Выстроен целый ряд механизмов взаимодействия. Это и отраслевые советы, это и базовые организации, ну и, конечно же, это заседания высших уставных органов. Партнеры находятся в постоянном контакте по самому широкому кругу тем. Потому что, как я уже сказал, сотрудничество в рамках Содружества не ограничено какими-то определенными вопросами и осуществляется в политической, экономической, экологической, культурно-гуманитарной сферах и на треке безопасности", - рассказал постпред.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.